Il rendiconto condominiale va redatto con il principio di cassa

Il rendiconto condominiale non deve essere strutturato in base al principio di competenza, ma solo a quello di cassa per cui la spesa andrà annotata in ragione del reale pagamento mentre l'entrata andrà annotata in base alla data della reale corresponsione. Lo precisa il Tribunale di Oristano

Il rendiconto condominiale non deve essere strutturato in base al principio di competenza, ma solo a quello di cassa per cui la spesa andrà annotata in ragione del reale pagamento mentre l'entrata andrà annotata in base alla data della reale corresponsione. E' l'interessante precisazione del Tribunale di Oristano resa con sentenza n. 451 pubblicata il 7 agosto 2023 sulla cui tematica si agita da tempo un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza.



Il caso

La fattispecie vagliata dal decidente oristanese