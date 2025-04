Parti comuni in condominio, ecco quando è ammesso l’uso personale più intenso

Sì all’installazione di una canna fumaria, funzionale all’attività commerciale. Sì anche alla trasformazione di una porzione di tetto in terrazzo. Ma no alle opere che violano le distanze. E stop anche al varco nel muro perimetrale. Sono alcuni dei punti fermi messi dai giudici, che aiutano a identificare il confine tra gli usi ammessi e quelli vietati delle parti comuni in condominio.

Le regole

La parte comune è quella frazione di edificio di proprietà di tutti, utile all’esistenza del condominio e a soddisfare...