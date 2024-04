Il ruolo del principio del risultato nell’interpretazione del bando di gara

IL FATTO, IL RICORSO DI PRIMO GRADO E L’APPELLO

Con sentenza n. 2678/2023 il T.A.R. della Lombardia, sede di Milano, ha accolto il ricorso proposto dall’azienda seconda graduata per l’annullamento della delibera di aggiudicazione in favore della controinteressata della procedura aperta per la fornitura e l’installazione di sistemi di anestesia.

La ricorrente lamentava la difformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alla previsione del capitolato che prevedeva la fornitura di sistemi disponibili sul mercato sia in versione ...