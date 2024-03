Centro Studi Borgogna, con la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano presenta il convegno dal titolo “IL SOLE 24 ORE & GLI ORDINI PROFESSIONALI. Sinergie e prospettive del futuro” .

L’evento avrà luogo il prossimo 18 aprile dalle 10,30 alle 12,30 a Milano, presso il Centro Studi Borgogna, in Via Borgogna n. 5.

In un mondo in costante evoluzione e trasformazione, con la pandemia che ha mutato le nostre abitudini, portando nelle aziende lo smart working e con l’avvento dell’intelligenza artificiale che rivoluzionerà il mondo del lavoro, anche i professionisti sono tenuti a stare al passo coi tempi e, in questo senso, assume, ancora una volta, un’importanza nevralgica la formazione.

L’evento si pone, pertanto, l’obiettivo di anticipare, attraverso l’expertise degli illustri relatori, quello che potrà essere il contributo concreto, contenutistico, gestionale e relazionale che un’azienda autorevole come Il Sole 24 ORE può offrire al mondo delle professioni e delle imprese in un contesto in continuo divenire come quello attuale.

Il convegno, libero e gratuito, è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form di registrazione

Per maggiori informazioni o per inviare quesiti scrivere a: segreteria@centrostudiborgogna.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA