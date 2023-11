Il Teatro Sociale diventa Teatro Valentino Garavani: Pavia e Ansaldo ha assistito la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti nella negoziazione degli accordi con il Comune di Voghera

Mario Abate, Gabriele Girardello, Giampaolo Grechi









Pavia e Ansaldo, con un team guidato dall’Of Counsel Mario Abate, ha assistito la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti per tutti gli aspetti inerenti la negoziazione di una Convenzione e la stipula degli accordi con il Comune di Voghera (Pavia), la Fondazione Teatro Sociale di Voghera e il Condominio Società del Teatro, in relazione alla sponsorizzazione delle attività culturali e artistiche del Teatro, il finanziamento di borse di studio annuali intitolate a Valentino e l‘intitolazione del Teatro stesso allo stilista. Gabriele Girardello, Partner dello Studio, ha seguito in particolare gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, mentre Marco Giustiniani e Giampaolo Grechi, Partner e Associate dello Studio, hanno seguito i profili afferenti il diritto amministrativo.



Il Teatro sociale di Voghera era chiuso da oltre 25 anni e, grazie a questa operazione, ha riaperto le porte, con la nuova denominazione Teatro Valentino Garavani, inaugurando la nuova stagione, lo scorso 25 novembre 2023, con uno spettacolo di danza classica della famosa étoile Eleonora Abbagnato, alla presenza dello stilista e tante celebrità.



Il Teatro sociale, costruito tra il 1842 e 1845, fu adibito principalmente alla rappresentazione di opere liriche, operette, rappresentazioni teatrali e, successivamente, anche a cinema.



Dopo la vendita al Comune di Voghera, nel 2018, grazie a uno stanziamento di fondi da parte di alcuni privati, è stata avviata un’ampia azione di restauro dell’edificio con il ripristino di palchi e platea, il risanamento della cupola affrescata, la reinstallazione dell’impianto di illuminazione, la posa di nuovi impianti elettrici e termici e di nuove macchine sceniche, il ripristino completo degli arredi e la messa a norma di sicurezza delle infrastrutture. L’investimento ha avuto un costo di oltre 4 milioni di euro.



Il 15 maggio 2022, il Comune di Voghera, in occasione dell’inaugurazione del salone principale del teatro, coincidente con il novantesimo compleanno dello stilista Valentino, nativo della cittadina pavese, lo ha invitato a prender parte all’evento offrendo anche una mostra dedicata alle sue creazioni.