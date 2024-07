Illegittima l’elezione di domicilio nell’atto d’appello

L’elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, per cui non è surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, neanche se confermata oralmente in udienza dall’imputato. Lo ha rammentato la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 25888/2024 decidendo il ricorso di un condannato in appello a 1 anno e 4 mesi di reclusione e 2mila euro di multa per i reati di cui agli artt. 81 e 99, comma 2 n. 1, c.p. e 73, comma 5 del Dpr 309/1990.

La vicenda

Nella vicenda, ...