Illycaffè sottoscrive con un pool di istituti finanziari un contratto di finanziamento sustainability-linked da 124 milioni di euro. Dentons e DLA Piper gli studi coinvolti

Alessandro Fosco Fagotto, Franco Gialloreti, Andrea Di Dio e Giampiero Priori

Illycaffè, leader a livello internazionale nel mercato del caffè, ha sottoscritto in data 24 aprile 2024 un contratto di finanziamento con un pool formato da primari istituti finanziari composto da BNL BNP Paribas, CDP, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Mediobanca e Rabobank, che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers e Finanziatori. BNL BNP Paribas ha agito inoltre come Global Coordinator e Agent dell’operazione, mentre Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) come Sustainability Coordinator.

L’importo complessivo di 124 milioni di euro è articolato in una linea di credito Term Loan da 100 milioni e una linea di credito Revolving da 24 milioni, entrambe con scadenza a settembre 2027.

Come spiega il CFO di illycaffè Guido Strampelli, “l’operazione strutturata va a sostituire i finanziamenti in essere con i vari istituti finanziari, in un’ottica di semplificazione e maggiore flessibilità, con l’obiettivo di supportare il piano di investimenti industriali e aumentare la capacità produttiva per il polo di Trieste. Tutto questo in linea con i nostri obiettivi di crescita”.

Il finanziamento si configura come un “Sustainability Linked Loan”, con la previsione di un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di determinati obiettivi ESG (Environmental, Social and Governance), focalizzati sulla diminuzione delle emissioni di Gas Serra lungo tutta la value chain (includendo quindi anche le emissioni indirette “Scope 3”) e a un’ulteriore riduzione del “gender pay gap”(remunerazione media femminile rispetto a quella maschile all’interno dello stesso inquadramento).

Per gli aspetti legali, Dentons ha assistito il pool di istituti finanziari con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti, coadiuvati dall’associate Giorgio Peli e dalla trainee Giulia Bellantoni, mentre DLA Piper ha assistito illycaffè con un team composto dal partner Giampiero Priori, coadiuvato dall’avvocato Valerio Cellentani e da Federica Del Gaiso per la negoziazione del finanziamento, e dal partner Andrea Di Dio per gli aspetti fiscali dell’operazione.