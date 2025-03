Immissioni, la tutela deve transitare nell'ambito della responsabilità civile

L'articolo 844 del codice civile appare oggi strumento probabilmente tuttora adeguato alla tutela della proprietà in caso di immissioni, ma non invece alla tutela dalla proprietà in caso di identica eventualità. La sua inadeguatezza si manifesta, secondo Antonio Scarpa, considerando la ristretta legittimazione attiva contemplata da tale norma. L'invito che viene suggerito al legislatore è di considerare che la tutela dalle immissioni intollerabili non attiene (più) al contenuto del diritto di proprietà, ma deve transitare nell'ambito della responsabilità civile