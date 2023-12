Impugnazione parte civile: contributo unificato prenotato a debito

Il contributo unificato dovuto per l’impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili (articolo 573, comma 1-bis, c.p.p.), non deve essere pagato dalla parte civile ma deve essere prenotato a debito e quindi recuperato, a cura della cancelleria del giudice/della sezione penale secondo i principi fissati dagli articoli 11 e 12 del Dpr n. 115/2002. Questi i chiarimenti forniti da via Arenula sul canale Filo Diretto, con provvedimento del 6 novembre 2023, in risposta al quesito posto dal...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi