In caso di neoplasia più facile provare il licenziamento discriminatorio

Spetta il risarcimento Rc auto alla vittima investita con dolo fuori strada; in tema di maltrattamenti in famiglia non isolati scatta la flagranza differita; non basta il dissenso paterno a bloccare l’aggiunta del cognome materno al figlio; In caso di furto del cellulare la Corte Ue frena sull’accesso ai tabulati per ritrovarlo: sono queste le altre decisioni oggetto di attenzione da parte dei giudici.