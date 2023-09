Incidente stradale: la Ctu non può sostituire la mancanza di elementi probatori del ricorrente di Giampaolo Piagnerelli

La consulenza tecnica d'ufficio non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni









In tema di incidente stradale e di annesso risarcimento delle spese, il giudice può dare rilievo al fatto che la parte avesse prodotto solo le fatture commerciali. In questo modo, e,quindi, in assenza di altri elementi di prova, il giudice non può che concludere che l'an e il quantum della riparazione e della messa a disposizione di un'auto sostitutiva rimangono sguarnite di prova. E sempre in tema di risarcimento la parte ricorrente può dolersi del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le prove...