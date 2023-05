Incidenti, sì alla riparazione anche se costa più del mezzo di Andrea Codrino, Maurizio Hazan









Non si può negare il diritto a far riparare un veicolo danneggiato in un incidente per il solo fatto che il costo dei lavori necessari supera il valore che il mezzo aveva prima del sinistro. Occorre invece verificare se quei lavori facciano aumentare quel valore, procurando al danneggiato un vantaggio che non gli spettava. È l’importante precisazione che si ricava dall’ordinanza 10686/2023 depositata dalla Cassazione il 20 aprile: incide su una questione dibattuta da decenni.

La pronuncia non si limita...