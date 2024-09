Ingiusta detenzione, il taglio dell’indennizzo va sempre motivato

Nella quantificazione dell’indennizzo per ingiusta detenzione è corretta la valutazione del giudice del giudizio risarcitorio che “non ravvisando nessun dato particolare” prenda come parametro di riferimento la misura di base dell’indennizzo giornaliero moltiplicandolo poi per i giorni di ingiusta detenzione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza 24007 depositata oggi, respingendo il ricorso promosso dall’assicurazione di un avvocato condannato a pagare oltre 80 mila euro per responsabilità...

