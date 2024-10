Integra nullità assoluta l’omesso avviso dell’udienza all’avvocato di fiducia

Il mancato avviso dell’udienza all’avvocato di fiducia nominato dall’imputato, quando è necessaria la sua presenza, integra una nullità assoluta ex artt. 178 (comma 1, lett. c) e 179 (comma 1) c.p.p. E’ quanto ha ribadito la prima sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 37079/2024, chiamata a decidere sul ricorso di un uomo condannato in appello a un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 75 D.Lgs. n. 159/2001 e 495 c.p.

La vicenda

L’uomo, tramite il proprio ...