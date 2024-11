Presentiamo il webinar dal titolo

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI: LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DEI SISTEMI DI IA”.

Durante il webinar si discuterà del rapporto tra l’intelligenza artificiale (IA) e i diritti, offrendo la valutazione di impatto delle tecnologie su cui si basa, con riferimento al regolamento dell’Unione Europea (AI ACT) e al mondo della professione. Si analizzeranno le procedure di apprendimento in rapporto alle ricadute discriminatorie, con soluzioni al livello sovranazionale e comparato. Si farà il punto su come le organizzazioni possano affrontare la rapida evoluzione dell’intelligenza artificiale in termini di rischi ed opportunità, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale generativa e ai settori emergenti. Si farà infine il punto sugli effetti dell’intelligenza artificiale sulle professioni intellettuali, con focus sui dottori commercialisti.

Il webinar avrà luogo il prossimo 12 dicembre dalle 15,00 alle 17,00.

Per partecipare al webinar è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori.

Per informazioni: servizioclienti.formazione@ilsole24ore.com

CONSULTA IL PROGRAMMA