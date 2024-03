Intercettazioni, alla Corte Ue i ritardi nei pagamenti dei “noleggiatori”

La Cassazione (ordinanza interlocutoria n. 5890 depositata oggi) rinvia alla Corte Ue la questione dei maxi-ritardi della PA nei pagamenti dei noleggiatori di apparecchiature elettroniche per intercettazioni telefoniche e ambientali da parte delle Procure. In Italia infatti vengono rubricate come spese di giustizia e così escluse dall’ambito di applicazione della direttiva sui ritardi nei pagamenti. Una situazione che dura da anni e che risultava, almeno fino ad oggi, anche avvalorata dalla giurisprudenza...

