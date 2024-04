Intercettazioni, più chiarezza sull’uso in altri procedimenti

La Cassazione fa chiarezza sull’applicazione della disciplina delle intercettazioni in procedimenti diversi. Con una decisione, nota per ora solo nella forma dell’informazione provvisoria, le Sezioni unite sono giunte alla conclusione che, per potere applicare la disciplina prevista dal decreto legge n. 161 del 2019, più volte oggetto di rinvio e di fatto in vigore dal 1° settembre 2020, è necessario che il procedimento, nel quale sono state compiute le intercettazioni, e il procedimento diverso, ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi