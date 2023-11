IPG Lex & tax operazione Neten

Marco Pistis, Andrea Barbero, Tommaso Perri









IPG Lex&Tax ha assistito Neten, realtà primaria nel settore dei managed service IT appartenente al gruppo TTANK, nell’acquisizione della maggioranza del capitale sociale di IP Technology, società specializzata nei servizi networking e cloud computing attiva nel territorio bresciano e bergamasco.



L’operazione, che consolida e conferma il trend di espansione del gruppo TTANK nel settore, ha visto coinvolto un team integrato composto, per i profili legali e corporate, dal Managing Partner Marco Pistis e del Senior Associate Andrea Barbero, e per gli aspetti fiscali dal Partner Tax Tommaso Perri.



Ad assistere i venditori, l’Avv. Stefano Santi dello studio Santi e Paolucci per i profili legali e il Dott. Stefano Caprioli dello studio Caprioli Rossini Segala per i profili fiscali.