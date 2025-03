Italian Tech Alliance: Lucia Occhiuto nominata Responsabile delle Funzioni Legali e Policy in qualità di consulente

Lucia Occhiuto

Italian Tech Alliance ha affidato all’Avv. Lucia Occhiuto la responsabilità delle Funzioni Legali e Policy dell’associazione. Con una consolidata esperienza in ambito startup e venture capital, il suo contributo sarà determinante per accompagnare l’associazione nelle scelte strategiche legate al quadro normativo e fiscale dell’ecosistema dell’innovazione.

In questo ruolo, Occhiuto coordinerà la Commissione Tax & Legal, supportandone le attività con l’obiettivo di offrire maggiore chiarezza interpretativa e contribuire all’evoluzione del contesto normativo di riferimento. La sua attività di consulente esterno si inserirà in un percorso di confronto costante con gli stakeholder di settore, volto a promuovere soluzioni efficaci per il consolidamento di un ambiente sempre più favorevole a startup, investitori e imprese tecnologiche.

Lucia Occhiuto ha dichiarato: “Sono molto onorata di entrare a far parte di Italian Tech Alliance come Responsabile delle Funzioni Legali e Policy. Insieme con il Comitato Direttivo e la neoistituita Commissione Tax & Legal lavoreremo per contribuire al rafforzamento dell’ecosistema dell’innovazione in Italia. Un ringraziamento speciale al Presidente Davide Turco, al Comitato Direttivo e al Direttore Generale Francesco Cerruti per questa opportunità. C’è tanto lavoro da fare, e siamo pronti e determinati a portarlo avanti con impegno e dedizione.”

Con questa nomina, Italian Tech Alliance rinnova il proprio impegno nel favorire un dialogo costruttivo con le istituzioni e il mercato, sostenendo le imprese innovative nella costruzione di un quadro normativo e fiscale sempre più chiaro e funzionale alla crescita del settore.