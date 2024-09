Jacobacci Avvocati cresce con l’ingresso di Angela Saltarelli

Angela Saltarelli

Jacobacci Avvocati annuncia l’ingresso dell’Avv. Angela Saltarelli (in foto) in qualità di Counsel dello Studio, unendosi al team guidato dalla Partner Claudia Scapicchio.

Con oltre quindici anni di attività nell’ambito della Proprietà Intellettuale, l’Avv. Saltarelli ha maturato una competenza unica in materia di diritto d’autore, oltre che nel diritto dell’arte e dei beni culturali, ricoprendo, tra l’altro, il ruolo di arbitro presso la Court of Arbitration for Art e la Camera di Commercio di Venezia, per la sezione arte. L’Avv. Saltarelli ha, inoltre, una consolidata esperienza nel settore delle Nuove Tecnologie – in particolare dell’Intelligenza Artificiale e della Blockchain – delle Telecomunicazioni, Media ed Entertainment.

L’Avv. Saltarelli entra, dunque, a rafforzare le practice di diritto d’autore, di diritto dell’arte e dei media dello Studio, materie in cui, tra l’altro, la stessa svolge attività accademica presso l’Università di Torino e l’Università Luiss Guido Carli, a livello universitario e postuniversitario.

In precedenza, l’Avv. Saltarelli ha collaborato con studi di primaria importanza internazionale, nonché con una nota casa di produzione audiovisiva sviluppando competenze trasversali in materia giudiziale, stragiudiziale e nell’ambito di operazioni straordinarie.