J.C. Flowers & Co. acquisisce una partecipazione di controllo in Consulbrokers: gli advisor

Gianluca Magonio, Ugo Molinari, Giorgio Bottà, Stefano Micheli

J.C. Flowers & Co., società di investimento privato specializzata nel settore dei servizi finanziari, ha raggiunto un accordo per acquisire una partecipazione di controllo in Consulbrokers.

EY ha assistito J.C. Flowers in qualità di Advisor M&A finanziario, con il team coordinato dal Partner Gianluca Magonio e dal Senior Manager Lorenzo Guerrini, con i Senior Consultant Davide Trapani, Enrico Dibari e Giovanni Zamboni.

EY ha altresì prestato all’acquirente i servizi di due diligence finanziaria, con un team composto dal Partner Andrea Tammaro, dal Senior Manager Tommaso Allegri, e dalla Senior Consultant Alessandra De Fabrizio, e di due diligence fiscale con il team del Partner Arianna Vergna.

Lo studio Molinari ha assistito J.C. Flowers, in qualità di advisor legale, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Ugo Molinari e composto dal partner Ciro Di Palma, dalla senior associate Francesca Battistutta e dalla associate Giulia Mescolini, per gli aspetti M&A, dal partner Nicolo’ Juvara e dall’associate Sara Nicole Cancedda per gli aspetti regolamentari e relativi all’emissione della polizza W&I, dalla partner Ottavia Alfano e dall’of counsel Paolo Ruggiero, per i profili di natura fiscale, nonché dal partner Lorenzo Caruccio per gli aspetti di diritto amministrativo.

Lo studio di Ropes & Gray ha condotto la Due Diligence in ambito compliance.

Phoenix Capital Group, in qualità di Advisor finanziario e M&A sotto la guida del Presidente Giulio Fezzi e dell’Head of Corporate Finance Giorgio Bottà, coadiuvati dal Advisor Alberto Medici e del Associate Fabrizio Chirico hanno assistito il Management team di Consulbrokers.

BonelliErede ha assistito i soci di Consulbroker, curando gli aspetti legali dell’operazione, con un team multidisciplinare guidato dal socio Stefano Micheli, team leader del Focus Team Assicurazioni, e composto dal managing associate Marco Cislaghi, dall’associate Daniela Archi e da Alessandro Chiarini, per gli aspetti societari, e dall’associate Francesco Faccendini per i profili di regolamentazione assicurativa; il socio Vittorio Pomarici e l’associate Claudia Numerati hanno seguito i profili labour.