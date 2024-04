Jigen Holding ha acquisito la maggioranza di Ksenia Security SpA – Tutti gli Studi coinvolti

Carla Mambretti, Enrico Candotti, Federico Montorsi, Marco Muratore, Dalia Abbate

Jigen Holding, veicolo di investimento partecipato da Cronos Capital Partners Srl e da altri co-investitori, ha acquisito attraverso il veicolo di investimento Smart Security InvestmentsSrl una partecipazione di maggioranza in Ksenia Security SpA, eccellenza italiana attiva nel campo dei sistemi per la sicurezza antintrusione, Smart Home e controllo accessi, che si distingue per l’alto grado di attenzione all’eco-sostenibilità.

L’operazione si configura come un MBO nell’ambito del quale hanno reinvestito il CEO Giorgio Finaurini congiuntamente alla prima linea del management team. Raffaele Di Crosta, storico socio di controllo della società, ha re-investito con una quota di minoranza insieme a Jigen Holding.

L’obiettivo dell’operazione è sostenere la crescita aziendale e a creare una piattaforma di investimento per l’aggregazione nel settore della sicurezza, espandendo l’offerta, entrando in segmenti affini e internalizzando processi chiave tramite acquisizioni mirate.

PedersoliGattai ha assistito Jigen Holding in riferimento ai profili corporate M&A con un team guidato dalla partner Carla Mambretti e composto dal counsel Enrico Candotti e dal senior associate Federico Montorsi. Per le attività di due diligence ha agito un team composto dal senior counsel Nicola Martegani e dalla senior associate Clara Balboni.

Nell’ambito dell’operazione, Jigen Holding è stata inoltre assistita per gli aspetti finanziari dal team di M&A Advisory di Ethica Group, per gli aspetti finanziari e fiscali di due diligence da Deloitte, per gli aspetti legati alla strutturazione del veicolo di investimento da RMU Tax Lex, per taluni profili di natura giuslavoristica da SkyLex Milano, per la business due diligence da LTP OC&C e per la due diligence ambientale da Bilma.

Simmons & Simmons ha assistito i soci venditori di Ksenia Security SpA e il management della società con un team composto dal partner Marco Muratore e dagli associate Dalia Abbate e Claudio Calvieri.

I soci venditori di Ksenia Security SpA sono stati inoltre assistiti, in qualità di financial advisor e deal originator, dal Dott. Paolo Pietrostefani, Partner della boutique di M&A Pietrostefani Corporate Advisors.

Il Notaio Carlo Marchetti ha agito per tutti gli aspetti notarili dell’operazione.