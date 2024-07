Jones Day e Hogan Lovells nell’emissione della serie 15 nel contesto del programma di cartolarizzazione di IBL Banca

Giuseppina Pagano, Federico Del Monte

Jones Day e Hogan Lovells hanno prestato assistenza nell’emissione della quindicesima serie di titoli asset-backed a valere sul programma di cartolarizzazione avente un ammontare complessivo massimo di 10 miliardi di euro, lanciato da IBL Banca nel 2017 tramite la società veicolo Marzio Finance S.r.l.

I titoli asset-backed della quindicesima serie sono stati emessi per un ammontare complessivo di circa 495 milioni di Euro. I Titoli di Classe A hanno ottenuto un rating da Moody’s e Fitch, sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati collocati sul mercato istituzionale. Diversamente, i Titoli di Classe J non hanno ottenuto rating, né sono stati quotati.

IBL Banca e UniCredit Bank AG hanno agito in qualità di Co-Arrangers. UniCredit ed Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners con riferimento ai Titoli di Classe A.

L’emissione è stata strutturata in base alla Legge 130/1999 (la normativa sulla cartolarizzazione) e nel rispetto dei requisiti di “semplicità”, “trasparenza” e “standardizzazione” (STS) previsti dalla regolamentazione europea (Reg. UE 2017/2402). Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ha agito in qualità di terzo verificatore di tali requisiti.

Jones Day ha assistito i Co-Arrangers (IBL Banca e UniCredit) con un team composto dai soci Vinicio Trombetti e Giuseppina Pagano, coadiuvati da Dario Cidoni e con il supporto, per gli aspetti di diritto fiscale, della Of Counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, soci di Jones Day Francoforte e Londra, hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.

Hogan Lovells ha assistito i Joint Lead Managers e Joint Bookrunners (UniCredit e Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB)), con un team guidato dal partner Federico Del Monte, coadiuvato dall’associate Pietro Grieco e dalla trainee Sofia Golzi.

L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, Vice-Direttore Generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della Direzione Finanza, Marcello Satulli, coadiuvato dal team Capital Market - DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’Investor Relator Gabriele Masala. Gli aspetti di capital structure sono seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management sotto la guida di Filippo Volpe. Per gli aspetti legali, l’operazione è seguita da Azzurra Campari, responsabile del Servizio Legal and Financial Transactions della Banca.