Kintek acquisice Mitcu – Gli studi legali

Matteo Acerbi, Alessio Vianello, Alessandro Fosco Fagotto

Aksìa Capital V, fondo gestito da Aksìa SGR, ha perfezionato, tramite la società in portafoglio Kintek, l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Mictu, azienda italiana specializzata nella produzione di utensili speciali e ad alta precisione per diversi settori industriali. Questa operazione consente a Kintek di ampliare il portafoglio prodotti e rafforzare la presenza nei settori della meccanica di precisione e degli utensili avanzati, con particolare attenzione ad ambiti industriali chiave come l’occhialeria e il medicale.

Giliberti Triscornia e Associati ha assistito Kintek per gli aspetti legali con un team composto da Matteo Acerbi (foto, sinistra), Federico Amaducci, Maria Fiorenza Mattioli e Martina Pagliara. Kintek è stata altresì assistita da ERM per la due diligence ESG e HSE, EY per la due diligence finanziaria e Dusano Consulting per le questioni fiscali e giuslavoristiche.

I venditori di Mictu, che hanno anche reinvestito nel Gruppo Kintek, sono stati assistiti, per gli aspetti legali, da MDA con un team composto da Alessio Vianello (foto, al centro), Simone Cecchinato e Massimiliano Di Fabio e, per gli aspetti fiscali e giuslavoristici, dallo Studio Novassociati.

Lo studio legale Dentons ha assistito un pool di banche composto da Banco BPM, anche in qualità di banca agente, e Banca Sella, in relazione a un’operazione di finanziamento a supporto dell’acquisizione, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto (foto a destra) e dal counsel Tommaso Zanirato, coadiuvati dall’associate Gaia Grossi e dal trainee Giovanni Vianello.

NOVAdvisory, tramite il suo fondatore Alberto Trinca, ha originato e assistito l’operazione quale advisor finanziario.

Il notaio Arrigo Roveda ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.