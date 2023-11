K&L Gates e Esiodo nell’accordo per l’aumento di capitale tra Ecornaturasì e BF S.p.A.

Paolo Rusconi, Mattia Maggioni









K&L Gates ha assisitito EcorNaturaSì S.p.A. (“Naturasì”), azienda di riferimento nel settore biologico e biodinamico in Italia, e i suoi azionisti Ulirosa S.p.A. (“Ulirosa”), Alpa s.r.l., Invest Tre s.r.l., Dean Thomas William, Luisante S.A., Ernst Schutz e Purpose Evergreen Capital GMBH & Co. KGAA negli accordi finalizzati all’ingresso di B.F. S.p.A. (“BF”), a sua volta assistita dal suo General Counsel Riccardo Bovino e da Esiodo - società tra professionisti, nel capitale sociale di Naturasì e allo sviluppo delle sinergie commerciali tra le società del Gruppo Naturasì e le società del gruppo BF, in una logica di integrazione dell’intera filiera produttiva e distributiva, basata sul collegamento organizzativo delle fasi produttive lungo tutto il processo dalla produzione del seme alla coltivazione fino alla trasformazione e alla commercializzazione del prodotto alimentare biologico offerto al consumatore finale.



L’accordo di investimento, tra l’altro, prevede (a) la sottoscrizione da parte di BF (ovvero di società del gruppo) di un amento di capitale sociale a pagamento scindibile per importo complessivo di Euro 25 milioni; (b) la stipula tra Naturasì e BF di un articolato accordo commerciale avente ad oggetto l’acquisto e la distribuzione, da parte di Naturasì, di prodotti biologici commercializzati e/o prodotti dal Gruppo BF, il piu’ importante gruppo agroindustriale italiano, nel rispetto dei principi e della mission del Gruppo Naturasì; nonché (c) l’impegno di Ulirosa e BF di sottoscrivere - alla data di esecuzione prevista per il 14 dicembre 2023 - un contratto di opzione di acquisto avente ad oggetto una pacchetto di azioni di minoranza di Naturasì di proprietà di Ulirosa nonché un patto parasociale, con riguardo, tra l’altro, alle regole di governo societario di Naturasì e alla circolazione delle relative partecipazioni sociali.



Naturasì è stata assistita dal partner Paolo Rusconi (in foto, a sinistra) e dall’associate Mattia Maggioni (in foto, a destra).



Ways Advisory si è occupato, in qualità di advisor finanziario di Naturasì, delle attività propedeutiche al raggiungimento dell’accordo d’investimento con un team guidato dal partner Leopoldo Varasi, dall’associate partner Paolo Giovanetti e dal senior manager Nicola Pistillo.



Esiodo – Società tra avvocati per azioni, con un team coordinato dal partner Marco Moretti e composto dalla senior associate Piera Silvestri e dalla associate Fausta Pasanisi, ha assistito BF S.p.A., società quotata nel mercato EURONEXT MILAN (gestito e regolamentato da Borsa Italiana S.p.A.