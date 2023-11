K&L Gates insieme a VINCI Energies Italia nell’acquisizione di CM Engineering

K&L Gates ha assistito VINCI Energies Italia nell’acquisizione di CM Engineering, azienda che opera nel campo dell’impiantistica elettrica (MT/BT) e meccanica e che ha sviluppato un’ampia e qualificata esperienza d’installazione nei settori dell’energia, dell’industria e del terziario, che entrerà a far parte della BU Building Solutions Italia.



L’acquisizione di CM Engineering rappresenta uno sviluppo rilevante per il Gruppo che, grazie ad un mix di crescita organica e per acquisizioni, ha superato i € 150 milioni di ricavi nel 2022 con oltre 500 addetti distribuiti capillarmente sul territorio nazionale.



Per K&L Gates ha agito un team guidato dal managing partner della sede di Milano, Giampaolo Salsi (in foto, a sinistra) insieme al counsel Bruno Vascellari (in foto, al centro) e al junior associate Lorenzo Fidanza per gli aspetti Corporate M&A.



VINCI Energies è inoltre stata assistita inhouse dagli avv.ti Maria Elena Alotto, Head of Legal, e Roberta Mauri, Legal Counsel.



Lo Studio Legale Portolano Cavallo ha assistito CM Engeneering per gli aspetti corporate/M&A con il partner Gianpaolo Scandone (in foto, a destra) coadiuvato dagli associate Ginevra Sforza e Lorenzo Arrigoni.



K&L Gates è uno studio legale globale con quasi 2.000 avvocati che esercitano la professione in oltre 40 sedi, completamente integrate fra loro e dislocate in America, Europa e Medio Oriente, Asia e Australia. In Italia K&L Gates opera attraverso la sede di Milano dal 2012 che conta oltre 60 professionisti di cui 15 soci, e assiste clienti italiani ed internazionali in molteplici aree di attività: diritto societario, fusioni ed acquisizioni e private equity, diritto commerciale, gestione collettiva del risparmio e regolamentazione finanziaria, contenzioso e arbitrati, diritto fallimentare e ristrutturazioni, diritto bancario, diritto del lavoro, real estate, diritto amministrativo, diritto tributario, proprietà intellettuale, diritto dell’Unione Europea. Grazie all’elevata competenza tecnica e alla piattaforma globale, K&L Gates è in grado di assistere i propri clienti di fronte alle sfide legali quotidiane, date dalla complessità e mutevolezza degli scenari economici e regolamentari a livello mondiale.