K&L Gates nomina quasi 35 nuovi Soci, Of Counsel, e Policy advisor in tutto lo Studio

Bruno Vascellari

Con efficacia dal 1° gennaio 2025, i Soci dello studio legale globale K&L Gates LLP hanno nominato come nuovi Partner, Of Counsel e Counselors e Advisors per gli affari governativi, 33 professionisti provenienti da tutte e nove le aree di attività dello Studio e in rappresentanza di 18 uffici, tra cui Berlino, Charleston, Charlotte, Chicago, Houston, Londra, Los Angeles, Lussemburgo, Milano, Nashville, New York, Pittsburgh, Raleigh, Research Triangle Park, Seattle, Sydney, Tokyo e Washington, DC.

Per la sede di Milano la promozione arriva per Bruno Vascellari, del dipartimento Corporate M&A, che collabora da più di 10 anni con lo Studio. L’Avv. Vascellari si occupa principalmente di diritto societario e commerciale e negli anni ha acquisito una significativa esperienza in operazioni di M&A per clientela industriale e private equity, nella redazione e negoziazione di accordi di joint-venture e patti parasociali, strutturazione di asset e share deal e consulenza in materia di governance societaria.

L’avv. Vascellari, inoltre, assiste quotidianamente clienti attivi in diversi settori, tra cui automotive, energy, costruzioni, sanità, difesa, ingegneria software e in altre attività industriali, nella stesura e negoziazione di differenti tipologie di accordi commerciali, tra cui, accordi di distribuzione e fornitura, contratti di agenzia, appalti e subappalti, contratti di licenza, accordi di sviluppo del know-how e di sponsorizzazione.

Giampaolo Salsi, managing partner della sede di Milano, ha commentato “Siamo felici della promozione di Bruno a socio. La sua competenza, la sua dedizione e il suo impegno per l’eccellenza, rappresentano un valore prezioso per lo Studio e per i nostri assistiti in tutto il mondo negli anni a venire. Desideriamo esprimere le nostre più sincere congratulazioni a lui e a tutti i nuovi Soci delle altre sedi di K&L Gates per questo importante risultato.”