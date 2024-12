KYIP Capital acquisisce la maggioranza di Errevi System: PedersoliGattai, Pirola Pennuto Zei & Associati, Ashurst e Sutich Barbieri Sutich gli studi coinvolti

Lorenzo Fabbrini, Roberto Garrone, Giorgio Barbieri, Nathalie Brazzelli, Fabio Niccoli

KYIP Capital, SGR italiana indipendente attraverso il proprio fondo dedicato alla trasformazione digitale, ha acquisito la maggioranza, con quota del 70%, di Errevi System, società attiva nel mondo dell’ICT con un’ampia gamma di servizi e soluzioni innovative in ambito cloud infrastructure e cybersecurity.

A fianco di KYIP Capital, partecipa all’operazione in co-investimento Fondo Italiano d’Investimento (FII) attraverso il fondo Fipec. Clessidra Capital Credit SGR e Merito SGR hanno agito come underwriter nell’operazione di finanziamento unitranche.

PedersoliGattai ha assistito KYIP con un team corporate composto dal partner Lorenzo Fabbrini, dal senior associate Roberto Garrone e dagli associate Riccardo Cerati e Angela Russo e con un team finance composto dal partner Gian Luca Coggiola e dall’associate Davide Stracquadanio. I profili di due diligence sono stati seguiti dal senior associate Matteo Bortolotti e dall’associate Mauro Bognolo.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito KYIP per gli aspetti fiscali dell’acquisizione, con un team guidato dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvato dall’associate partner Filippo Jurina e dall’associate Andrea Batani.

Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito FII con un team costituito dal partner Fabio Niccoli, dal counsel Andrea Di Rosa e dall’associate Carolina Quagliata.

I venditori sono stati assistiti per gli aspetti legali dallo Studio Sutich Barbieri Sutich, con un team composto dal name partner Giorgio Barbieri e dai senior associate Mario Varchetta e Alessandro Nironi Ferraroni e, per gli aspetti finanziari, aziendalistici e fiscali, dallo Studio PPI & Partners, con il socio fondatore Alberto Peroni, nonché da EY, in persona del partner Giuseppe Donatelli e del director Luca Bishara.