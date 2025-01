L’accertamento con adesione non rileva ai fini della causa di non punibilità, nuovo intervento della Cassazione

Appare interessante la decisione 526/2025 della Corte di Cassazione che procede ad annullare la condanna per omessa dichiarazione ex art. 5 del DLgs. 74/2000. La decisione merita un esame in quanto la stessa si sofferma su alcune interessanti questioni di diritto riguardanti i seguenti elementi:

1) la non rilevanza dell’accertamento con adesione ai fini della causa di non punibilità prevista dall’art. 13 del DLgs. 74/2000 ;

prevista ; 2) i presupposti per l’affermazione dell’esistenza di un amministratore di fatto , escludendo che sia sufficiente la tenuta della contabilità;

, escludendo che sia sufficiente la tenuta della contabilità; 3) la necessità di una prova concreta e attenta del dolo specifico di evasione prima di parlare di reato;

Andando nei dettagli possiamo vedere...