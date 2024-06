L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“L’ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO DEL RAPPORTO: ONERE PROBATORIO E ANALISI DELLE FATTISPECIE”.

L’evento verterà sull’accertamento giudiziario del rapporto di lavoro e sui collegati oneri di allegazione e probatori nell’ambito delle diverse fattispecie, tema di primaria importanza per le caratteristiche del rito e le connesse preclusioni istruttorie che ne fanno un nodo cruciale per l’effettiva tutela dei diritti. Si discuterà di oneri di allegazione e di prova nell’accertamento del rapporto e della sua continuità anche nei casi di trasferimento dell’azienda. Si affronterà quindi il tema dei requisiti e dei limiti nella costituzione giudiziale nel rapporto di lavoro. Si farà infine un focus sugli indici di subordinazione nell’accertamento del rapporto di lavori.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 11 giugno dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza , presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza . Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione .

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori . L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA