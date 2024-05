L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo “ L’ACCESSO AGLI ATTI E L’ACCESSO CIVICO: PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI ”.

L’evento aprirà discutendo del principio di trasparenza e dei profili sostanziali e processuali dell’accesso agli atti e dell’accesso civico. Si analizzerà quindi il caso di abuso dell’accesso agli atti e dell’accesso generalizzato, quale fattispecie di rilievo penale. Si passerà alla tutela della riservatezza e alla protezione dei dati, con focus dell’accesso nello statuto del contribuente e sull’autotutela.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 30 maggio dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza , presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza . Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione .

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Sole 24 ORE

