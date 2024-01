Per l’adozione del minore non è la madre o il padre ma il giudice, a verificare se ci sono i presupposti per procedere o meno all’allontanamento del figlio in altra famiglia. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 2401/24.

I giudici di merito

Venendo ai fatti, la Corte di appello di Lecce, confermando la sentenza emessa dal tribunale dei minorenni di Lecce, ha dichiarato lo stato...