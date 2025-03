L’aggravante dell’incidente stradale in stato di ebrezza si applica anche se non sono coinvolti terzi veicoli

Circolazione stradale - Stato di ebrezza – Aggravante di aver provocato un incidente stradale - Incidente stradale

L’aggravante di aver provocato un incidente stradale in stato di ebrezza, è applicabile anche nel caso in cui il soggetto transiti nel vialetto condominiale destinato al parcheggio, qualora urti o danneggi le autovetture. Ciò in quanto, ai fini dell’applicabilità dell’aggravante sopra citata, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi evento imprevedibile che, interrompendo...