L’ammissibilità della «società benefit» nel settore delle partecipate pubbliche

Le società a partecipazione pubblica «possono assumere in origine (o successivamente) la qualifica di società benefit», in ossequio al disposto dell’art. 1, co. 376-382, legge n. 208/2015, non essendo rinvenibili a tale riguardo preclusioni nell’articolato del Tusp (C. conti, Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 103/2024/PAR).

Il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

La proliferazione, soprattutto a livello di autonomie territoriali locali, di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici è stata agevolata...