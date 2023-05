L'appaltatore è esentato da responsabilità per i vizi dell'opera solo se prova il dissenso di Fulvio Pironti

E' quindi responsabile fino a prova contraria dei vizi dell'opera

Nel caso in cui l'appaltatore ometta di denunciare al direttore dei lavori o al committente la difforme progettazione degli interventi e l'errato computo metrico, non andrà esente da responsabilità. E' quanto ha precisato il Tribunale di Milano con sentenza n. 3359 del 27 aprile 2023.



Il caso

La pronuncia offre lo spunto per analizzare la questione afferente al nudus minister (che si ha quando un soggetto si ingerisce nella obbligazione richiesta mentre il terzo assume il ruolo di mero esecutore...