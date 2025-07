L’assoluzione penale nel tributario rilevante per le sole sanzioni

La norma sulla rilevanza nel processo tributario delle sentenze penali irrevocabili di assoluzione non presenta profili di incostituzionalità e non è in contrasto con il diritto europeo nella misura in cui si riferisce alle sole sanzioni e non anche all’accertamento delle imposte. I 15 giorni prima dell’udienza per il deposito nel giudizio di legittimità della sentenza penale assolutorio costituiscono un termine perentorio da calcolarsi a ritroso.

Sono questi alcuni degli spunti contenuti rispettivamente...