L'Avv. Cristiano Cominotto tra i relatori alla Conferenza di Amsterdam dell'American Bar Association









Dal 30 aprile al 4 maggio si tiene a Amsterdam la conferenza dell' International Labor and Law dell'ABA – American Bar Association. Avvocati da tutto il mondo si riuniranno per dibattere delle ultime novità in tema di Diritto del Lavoro. L'avvocato giuslavorista Cristiano Cominotto, Co-Chair dell'International Labor & Employment Law Committee dell'ABA e presidente di A.L. Assistenza Legale, è relatore dell'intervento dal titolo "Expatriate Agreements/Employment Agreements for Executives and Employees", in programma per il 4 maggio.



Qui si possono reperire maggiori informazioni e il programma completo della Midyear International Labor and Employment Law Conference di Washington.



"Questo appuntamento è un'ottima occasione per potersi aggiornare su alcune tematiche giuslavoristiche fondamentali per affrontare il periodo di profondi cambiamenti che stiamo vivendo. – spiega l'avv. Cristiano Cominotto, Co-Chair dell'International Labor & Employment Law Committee dell'ABA e Presidente di A.L. Assistenza Legale – Sarà interessante poter assistere al confronto tra diverse realtà internazionali e capire come nei vari Paesi del mondo si stanno affrontando questi cambiamenti."