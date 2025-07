L’avv. Cristiano Cominotto nominato Councillor del Board della The British Chamber of Commerce for Italy sotto la presidenza di Tom Noad

Cristiano Cominotto

In occasione del 110° Annual General Meeting svoltosi il 25 giugno 2025, la The British Chamber of Commerce for Italy ha formalmente avviato il mandato dell’avv. Tom Noad come Presidente. All’interno dello stesso incontro, tra i nuovi Councillor eletti figura anche l’avv. Cristiano Cominotto, Managing Partner e co-founder di A.L. Assistenza Legale.

L’avv. Cominotto ricoprirà il ruolo di Councillor nel board BCCI per il biennio 2025 2027, affiancando il Presidente Noad nella definizione delle strategie a supporto delle imprese italo britanniche.

Cominotto manterrà inoltre il ruolo di Co Chair del Tax & Legal Working Group della The British Chamber of Commerce for Italy: un incarico che lo vede al fianco di altri professionisti del diritto e della fiscalità, con l’obiettivo di guidare il dialogo sugli aspetti normativi e fiscali di rilevanza internazionale.

«È un onore unirmi al board di Tom Noad – ha commentato l’avv. Cominotto –, intendo rafforzare l’interconnessione tra il mondo legale fiscale italiano e le realtà britanniche, mettendo a disposizione l’esperienza maturata sul campo».

Il Presidente Tom Noad ha aggiunto: «La nomina dell’avv. Cominotto potenzia la nostra capacità di supportare le imprese associate sui temi fiscali e normativi, grazie a una figura riconosciuta per il rigore professionale e una forte visione internazionale».

Cristiano Cominotto è un avvocato abilitato dal 1997 e co fondatore, nel 2008, di A.L. Assistenza Legale, network legale attivo nelle principali città italiane. Vanta un’esperienza consolidata in diritto del lavoro, assistenza alle aziende e consulenza a manager e dirigenti, anche stranieri, in Italia. È membro di diverse organizzazioni internazionali: fa parte del comitato scientifico dell’IAP, è Councillor del capitolo italiano dell’International Advertising Association. In passato ha assunto ruoli di rilievo, tra cui quello di Co Chair dell’International Labor & Employment Law Committee dell’American Bar Association (fino ad agosto 2024).