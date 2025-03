L’Avv. Vincenzo Oliverio entra nel Board of Directors di Reverberi Corporation

Vincenzo Oliverio

L’Avv. Vincenzo Oliverio - Global Head of M&A and Capital Markets dello Studio Oliverio&Partners, è stato appena nominato Consigliere di Amministrazione dell’assemblea dei soci di Reverberi Corporation, storica azienda nata nel 1973 ed operativa nell’ambito del settore manifatturiero medicale e dello stiro. La vasta esperienza Internazionale e l’ingresso dall’Avv. Oliverio risulta essenziale al fine di espandere il business aziendale negli USA e in Asia, con forte focus su Cina, Singapore e India, dichiara l’assemblea dei soci.