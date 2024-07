L’avvocato che non completa la formazione non può essere cancellato dall’albo

No alla cancellazione dall’albo per l’avvocato che non completa la formazione. Non è, infatti, ancora operativa la regola prevista dall’art. 2 comma 5 del dm 47/2016 poiché manca il decreto attuativo del ministero della Giustizia. È quanto ha spiegato il Consiglio nazionale Forense, nel parere n. 15/2024, fornito in risposta all’apposito quesito posto dal COA di Novara.

Il quesito

In particolare, il Consiglio dell’ordine piemontese chiedeva di sapere se “in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi...