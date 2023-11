L’avvocato docente a tempo pieno non ha l’obbligo di polizza di Marina Crisafi

L’avvocato che è docente universitario a tempo pieno non ha l’obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità professionale, in quanto, ove precluso l’esercizio dell’attività, manca proprio il presupposto del rischio assicurativo. È quanto chiarisce il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 39/2023, rispondendo ai quesiti formulati dal COA di Trento.



I quesiti

Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine sottoponeva al CNF due quesiti.

Con il primo chiedeva di sapere se “l’avvocato ...