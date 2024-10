L’avvocato non può essere radiato due volte

“L’incolpato recidivo non più iscritto all’albo non può essere radiato due volte”. La radiazione dall’albo divenuta definitiva ed eseguita nelle more di altro procedimento disciplinare, infatti, rende quest’ultimo improcedibile, in quanto “la potestas judicandi nei confronti dei propri iscritti è strettamente ed indissolubilmente collegata alla permanenza dell’iscrizione stessa negli albi o nei suoi registri allegati”. Questo il principio affermato dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza ...

