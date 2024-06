L’erede legittimario può provare la simulazione per testi o presunzioni quando agisce a tutela della quota di legittima

Successioni - Azione per la simulazione - Erede - Legittimario - Prova della simulazione - Lesione quota di legittima - Prova per testi o per presunzioni - Ammissibilità - Condizioni

L’erede che sia anche legittimario può provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite di cui all’art. 1417 c.c., quando la relativa domanda venga proposta sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. Egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento...