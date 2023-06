L'esclusione da missioni speciali non prova la perdita di chance professionali del militare sospeso di Pietro Alessio Palumbo

Secondo il Consiglio di Stato al fine di non incorrere in una forma inammissibile di responsabilità senza danno, è necessario che, per raggiungere la soglia dell'«ingiustizia», la chance perduta sia "seria"

L'esclusione del militare da missioni speciali non prova la mancata possibilità di maturare esperienze professionali e di conseguenza la perdita di chance . Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la decisione 4800/2023.



Nella vicenda trattata da Palazzo Spada l'interessato aveva partecipato alla procedura concorsuale relativa all'immissione nel ruolo di volontari in servizio permanente nell'Esercito; veniva tuttavia escluso in quanto sottoposto a due procedimenti penali. Ottenuta l'assoluzione...