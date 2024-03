L’evento (giuridico) della bancarotta impropria tra danno e pericolo concreto: inquadramento e implicazioni pratiche

Un dato preliminare: il confronto strutturale tra bancarotta distrattiva e bancarotta per operazioni dolose/con causazione dolosa del fallimento.

L’analisi che si intende qui svolgere implica un preliminare raffronto strutturale tra due delle principali fattispecie in materia di bancarotta. Il riferimento è alla bancarotta fraudolenta (propria/impropria) per distrazione, prevista dagli artt. 216 co. 1 n. 1-223 co. 1 l.f. (ora disciplinata dagli artt. 322, co. 1, lett. a-329 co. 1 c.c.i.), e alla bancarotta per operazioni dolose/con causazione dolosa, prevista dall’art. 223 co. 2 n. 2 l.f. (ora disciplinata dall’art. 329, co. 2, lett. b, c....