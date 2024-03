L’impresa tagliata fuori dalla white list accede agli aiuti di Stato Il diniego all’iscrizione dell’impresa alla white list non preclude l’accesso ai fondi per le aziende in crisi. La Cassazione accoglie il ricorso dell’amministratore di una Srl, contro il via libera al sequestro preventivo di una somma ricevuta come sostegno, in base a quanto previsto dal decreto Rilancio