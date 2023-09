L'incasso del canone di locazione da stranieri irregolari costituisce reato per il titolare dell'immobile di Paola Rossi

L'ingiusto profitto nel caso concreto è stato individuato anche nell'aver praticato un prezzo "di mercato" all'unico immigrato regolare

Locare un'abitazione a titolo oneroso a stranieri illegali costituisce reato. L'ingiusto profitto sta nella percezione del canone da parte del titolare dell'immobile pagato da soggetto in condizioni precarie che deve però comunque soddisfare il proprio bisogno abitativo.

La Corte di cassazione con sentenza n. 37623/2023 (indicata dal giudice estensore da massimare) di fatto incentra il proprio giudizio, con cui rigetta il ricorso degli imputati, sull'accertamento del comportamento teso a sfruttare la posizione di inferiorità dello straniero illegale di fronte al titolare dell'immobile che impone condizioni contrattuali di sfavore rispetto a quelle di mercato, sfruttando la debolezza della controparte. Da cui si deriva la sussistenza del dolo di perseguire l'ingiusto profitto individuato dalla norma incriminatrice (comma 5 bis dell'articolo 12 del Dlgs 258/1998). Nel caso concreto il dolo specifico di trarre dalla locazione un ingiusto profitto è - secondo i giudici - ulteriormente acclarato dalla circostanza che all'unico straniero regolare, locatario anch'egli di una stanza dell'appartamento, i due ricorrenti applicavano un canone di locazione inferiore oltre la metà di quello imposto agli altri stranieri invece irregolari.

Si ritiene di dover sottolineare comunque che molteplici decisioni di legittimità hanno ritenuto, per l'accertamento del reato, non dirimente il prezzo della locazione applicato. E quindi se rispettoso o meno del perimetro dei valori di mercato. Infatti, tale giurisprudenza individua l'ingiusto profitto e l'effetto di favorire l'immigrazione clandestina nel solo fatto di locare a titolo oneroso un immobile a soggetti che per la loro condizione di irregolarità impongono un contratto in nero sottratto a regolare imposizione tributaria.