L’incidenza negativa della Pa sulle attività imprenditoriali private In materia di responsabilità civile della Pa l’azione di risarcimento in forma specifica e per equivalente sono due rimedi in rapporto di concorso alternativo, diretti all’attuazione dell’unico diritto alla reintegrazione della sfera giuridica lesa che trova la sua fonte nella medesima fattispecie di illecito