L’indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettata a contribuzione previdenziale

Lavoro - Lavoro subordinato - Ferie - Mancato godimento - Indennità sostitutiva - Natura giuridica - Indennità di buonuscita - Base contributiva - Inclusione.

L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969.

