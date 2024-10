L’investimento di CDP e banca Finint con Hines nel progetto di riqualificazione dell’Ex Trotto: tutti gli advisor

Filippo Cecchetti, Andrea Francesco Castelli, Edoardo Campo, Guido Inzaghi, Mario Naydenov, Emanuele Espositi, Cosimo Paszkowski, Luca di Nunzio

CDP e Banca Finint investono con Hines nel senior housing milanese, finanziando il progetto di riqualificazione dell’Ex Trotto, l’impianto ippico dismesso nel 2012 nel quartiere di San Siro.

L’iniziativa è promossa da Hines in qualità di co-investitore e development manager e contribuirà alla realizzazione di 360 unità abitative di senior housing in locazione a canone convenzionato e dei relativi servizi dedicati volti a promuovere la socializzazione e lo scambio intergenerazionale.

L’operazione rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana e sociale, presentato da Hines a settembre 2023, che interesserà i 130mila metri quadrati dell’area del capoluogo lombardo.

In particolare, l’investimento congiunto da parte di CDP (50 milioni di euro) e Finint (15 milioni di euro) sarà realizzato attraverso il neo-costituito Fondo Affordable Senior Housing ITA (AshITA), gestito da Prelios SGR, che ha acquistato la porzione dell’Ex Trotto nella quale verrà realizzato il progetto.

L’obiettivo del Fondo sarà di arrivare a un investimento di circa 250 milioni di euro per la costruzione di un modello innovativo che integra la residenzialità con servizi sia di carattere sociosanitario (ad esempio un presidio medico-infermieristico), sia di socialità intergenerazionale (area per le attività fisiche, laboratori artistici) dedicati al benessere dei futuri residenti e aperti anche al quartiere.

Il progetto complessivo di riqualificazione dell’area dell’Ex Trotto prevede – come detto - la realizzazione in tutto di 700 abitazioni a canone convenzionato dedicate ad un target multigenerazionale, anche al social housing oltre che al senior housing. L’operazione punta a trasformare questa zona del capoluogo lombardo in un nuovo polo urbano che ospiterà oltre 3.000 persone che avranno un insieme di servizi non abitativi cui sarà destinata un’area di circa 12.000 metri quadrati: un mercato urbano, strutture commerciali di prossimità, educative e sportive. Il verde e gli spazi pubblici che occuperanno 50.000 metri quadrati e saranno composti di un parco a forma di anello, che preserva la memoria storica del tracciato della pista del Trotto, un parco centrale e i collegamenti di aree verdi pedonali che integrano il nuovo distretto nel tessuto urbano circostante. L’identità del luogo verrà inoltre preservata attraverso un intervento di recupero architettonico e rifunzionalizzazione degli edifici vincolati.

Il progetto ha già completato l’iter relativo alla firma della Convenzione Urbanistica, che prevede l’inizio dei lavori entro la fine del 2025 e la consegna dei primi spazi alla città a partire dal 2027.

